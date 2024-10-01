Мособлконтроль проверит оснащение средствами обучения гимназии № 1 в Лыткарине

Главное контрольное управление Московской области в октябре этого года проведет плановую проверку соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета Московской области субсидии на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, предоставленной администрации городского округа Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

В рамках контрольного мероприятия будет проведен осмотр средств обучения и воспитания, приобретенных и поставленных в МОУ г. Лыткарино «Гимназия № 1» за счет субсидии.

Гимназия является одним из старейших учреждений города, она основана в XIX веке. Гимназия обучила и выпустила в большую жизнь тысячи достойных граждан страны и считается одной из лучших в городе.

Проверочной группе предстоит установить соответствие приобретенных средств обучения и воспитания характеристикам, обозначенным в сметной документации, а также его фактическое использование в учебном процессе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.