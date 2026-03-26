Мособлконтроль проверил расходование 21,8 млрд руб в Подмосковье

Плановую выездную проверку расходов бюджета на переселение из аварийного жилья провели в Подмосковье сотрудники Мособлконтроля. В 2025 году субсидии на 21,8 млрд рублей получили 42 городских округа региона, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Сотрудники ведомства проверили, как министерство строительного комплекса Московской области расходовало средства государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Около половины выделенных средств направили на выплату компенсаций за изымаемые жилые помещения. Часть средств пошла на оплату квартир в строящихся домах.

В ходе обследования специалисты осмотрели строящиеся и уже введенные в эксплуатацию многоквартирные дома в Сергиево-Посадском, Щелкове, Талдоме, Подольске и Солнечногорске. Проверки прошли, в частности, в Сергиевом Посаде на улицах 2-й Кирпичный завод, Владимирская и Фабричная, в Краснозаводске на проезде Сержанта Сергея Разина и улице Строителей, в Щелкове на улице Заречной, в микрорайоне «Локомотивный» поселка Поварово, в талдомском микрорайоне Солнечный и в Климовске на улице Южный поселок.

Большинство осмотренных домов уже введены в эксплуатацию, в них продолжается расселение жителей из аварийного фонда. В Талдоме, Подольске и Сергиевом Посаде на отдельных объектах еще ведутся строительные работы. Грубых нарушений по итогам проверки не выявлено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.