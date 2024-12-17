Мособлконтроль провел плановую документарную проверку по закупкам экопроектов

Инспекция Мособлконтроля провела плановую документарную проверку соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок государственным бюджетным учреждением Московской области «Дирекция экологических проектов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе при:

размещении извещений о закупках;

заключении контракта по итогам закупки не на условиях, предусмотренных извещением о закупке;

принятии решения о способе осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Виновные должностные лица дирекции экологических проектов привлечены к административной ответственности.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.