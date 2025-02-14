Мособлконтроль провел обучение коллегам из муниципального контроля

Мособлконтроль провел ВКС для органов муниципального контроля в связи с глобальными изменениями в административной ответственности по закупкам, которые подлежат применению с 1 марта 2025 года. Также в ближайшее время на сайте Мособлконтроля заработает онлайн-школа по КоАП РФ. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Так, органы муниципального контроля получили право возбуждения дел по нарушениям в сфере закупок за исключением нарушений, допущенных при планировании и приемке по контрактам.

Полностью изменится административная ответственность в сфере закупок, объем статей уменьшиться вдвое. Однако количество нарушений, по которым предусмотрена ответственность, практически не уменьшиться, законодатель лишь систематизировал и исключил не актуальные нормы.

Согласно введенным изменениям, вводится наказание в виде дисквалификации должностных лиц по следующим нарушениям в сфере закупок:

повторное заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика, повлекшее дополнительный расход бюджетных средств по контракту;

повторная приемка в нарушение условий контракта.

Дисквалификация за данные нарушения будет назначаться судом сроком от года до двух. При этом повторность образуется лишь в том случае, когда лицо привлечено к указанной ответственности, постановление вступило в законную силу, после чего должностное лицо снова допускает аналогичное нарушение.

В настоящее время по нарушениям в сфере закупок предусмотрено только одно нарушение, санкцией которой предусмотрена дисквалификация — это повторное нарушение срока и порядка оплаты по контракту.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.



«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.