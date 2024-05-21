Мособлконтроль проведет проверку крупнейшего сельхозпредприятия Подмосковья

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ООО «ТуламашАгро» обрабатывает более 70 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель Подмосковья. Основными регионами присутствия сельхозпредприятия являются округа Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Шаховская, Лотошино, а также Волоколамский и Можайский городские округа Московской области, сообщает пресс-служба главного контрольного управления Московской области.

Московская область на постоянной основе оказывает государственную поддержку сельхозтоваропроизводителям.

В 2022 году одним из получателей субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ являлось ООО «ТуламашАгро», которому предоставлены денежные средства в размере 138 млн рублей.

Ревизоры проверят условия предоставления субсидии из бюджета Московской области, а именно, использовались ли при посеве семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Центральному региону допуска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.