Мособлгаз призывает жителей Подмосковья своевременно менять газовые приборы

Мособлгаз напомнил жителям Подмосковья о необходимости следить за сроком эксплуатации газовых приборов и своевременно их заменять для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Безопасность использования газа в быту зависит от технического состояния оборудования. Мособлгаз отметил, что у каждого газового прибора есть установленный производителем срок службы, превышение которого может привести к угрозе жизни и здоровью.

Срок эксплуатации указывается в паспорте устройства: газовая плита рассчитана в среднем на 10 лет, газовый котел — на 15 лет. По истечении этого времени оборудование необходимо заменить или провести дополнительную техническую диагностику во время обслуживания.

Даже новые приборы требуют ежегодного обслуживания специализированной организацией. Регулярная проверка позволяет выявлять неисправности, предотвращать утечки газа и снижать риск аварий.

Для повышения безопасности Мособлгаз предлагает программу трейд-ин, по которой можно обменять старые плиты и котлы на новые со скидкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.