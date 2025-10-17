Мособлгаз предупредил о новой схеме мошенничества с договорами на оборудование

В последнее время участились случаи мошеннических схем, связанных с оформлением договоров на техническое обслуживание газового оборудования. АО «Мособлгаз» предупреждает, что не занимается отправкой SMS-сообщений для заключения или продления договоров на обслуживание приборов, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Заключают и продляют договоры на обслуживание газовых приборов в «Мособлгазе» исключительно через через портал государственных услуг (РПГУ), в офисах обслуживания клиентов АО «Мособлгаз» и во время проведения плановых работ по техобслуживания/ремонту (замене) газового оборудования.

«Любые попытки навязывания услуги путем отправки SMS-сообщений с запросом кодов из них являются действиями мошенников. Просим вас проявлять осторожность и немедленно обращаться в правоохранительные органы при получении подозрительных сообщений или звонков. Будьте внимательны и берегите себя!» — предупредили в «Мособлгазе».

Ранее ТАСС сообщало, что о новой схеме мошенничества с договорами на газовое оборудование рассказали в МВД. Мошенники звонит жертвам под предлогом якобы произошедших изменений в законодательстве и утверждают, что требуется в обязательном порядке оформить договор на техобслуживание внутриквартирного либо внутридомового газового оборудования со специализированной компанией.

Злоумышленник называет так называемый «номер талона» для переоформления договора по газоснабжению, а дальше предлагает его подтвердить на специально созданном фишинговом интернет-ресурсе.

Как только жертва вводит свои контактные данные, на экране возникает сообщение о мнимой отправке смс, после чего аферисты сами перезванивают и требуют продиктовать код из полученного текстового сообщения.

Затем схема обмана продолжается по классическому сценарию: на связь выходят мнимые «сотрудники правоохранительных органов», которые информируют гражданина о риске потери средств и настоятельно рекомендуют перевести все деньги на «безопасный счет».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев расссказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.