МосОблЕИРЦ приглашает жителей Подмосковья пройти опрос на портале «Твой Домовой»

МосОблЕИРЦ запустил опрос для жителей Подмосковья, чтобы на основе предложений дополнить информационный портал «Твой Домовой» . Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Твой Домовой» создан для жителей, чтобы люди в одном месте могли найти нужную информацию. Например, как уменьшить коммунальные платежи, если человек уехал в отпуск, когда делать поверку, почему суммы в платежных документах могут отличаться по месяцам, и многое другое. Активное участие жителей в опросе поможет сделать портал еще более полезным и удобным», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Твой Домовой» просто и понятно рассказывает обо всем, что касается жилищно-коммунальных услуг, и включает в себя шесть главных разделов:

В разделе «ЖКХ. Кто за что отвечает»— о том, кто контролирует управляющую компанию, кто устанавливает тарифы на услуги, а кто — плату за жилье, чем занимаются РСО и операторы по обращению с отходами.

В разделе «Приборы учета»— все о том, как устанавливать и поверять счетчики.

Из раздела «Долги. Почему не стоит их копить» становится понятно, что оплаченный счет гораздо выгоднее долга, отяжеленного рисками пеней и судебных разбирательств.

Раздел «Социальная поддержка» подскажет, кто имеет право на льготы и субсидии и куда обращаться, чтобы их получить.

Ответы на вопросы, которые могут коснуться каждого — в разделе «Как быть, если?..».

Раздел «Платежный документ»— подсказка, как разобраться в квитанции, почему каждый месяц мы платим разные суммы, почему плата за отопление в соседних домах может отличаться и как платить по счетам выгодно и удобно.

Для участия в опросе нужно пройти по ссылке, либо на главной странице сайта МосОблЕИРЦ зайти в раздел «Поддержка клиентов» — «Опросы» — «Пройдите опрос на тему знаний в сфере ЖКХ».

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в опросе, почувствовать себя экспертами и своими ответами внести вклад в развитие полезного портала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.