Мособлдума предлагает запретить въезд иностранцам в РФ за нарушения законодательства природоохраны

Мособлдума предлагает запретить на 5 лет въезд в Россию иностранцам, нарушившим законодательство в области охраны окружающей среды, передает корреспондент РИАМО.

Мособлдума предложила внести поправки к федеральному законопроекту о повышении эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.

«Мы предлагаем установить в течение 5 лет запрет на въезд в РФ иностранным гражданам, если они два и более раза были привлечены к административной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Кроме этого, иностранным гражданам будут аннулированы разрешение на временное проживание, вид на жительство, патент и разрешение на работу.

По словам Шапкина, меры направлены прежде всего на борьбу с несанкционированными свалками и навалами мусора. Нелегальные возчики мусора зачастую предпочитают отвозить отходы в ближайший лес, тем самым нанося огромный ущерб окружающей среде, ликвидация которого несопоставима с размерами штрафов.

«При этом предлагаемые Московской областной думой меры в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих административные правонарушения в области охраны окружающей среды, позволят повысить эффективность мер по борьбе с загрязнением окружающей среды и будут являться сдерживающим фактором по предотвращению их совершения», — добавил парламентарий.