Мособлдума поддержала признание Героя России Панькова почетным гражданином

Паньков всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Он принимал участие во всех военных операциях российской армии с 1994 года, в том числе в двух чеченских кампаниях. Последние 12 лет Паньков руководит бригадой, награжденной орденами Кутузова и Александра Невского. До этого несколько лет занимал должность заместителя командира.

25 июля исполняется 30 лет со дня образования бригады. Сейчас бойцы бригады спецназа ВДВ выполняют воинский долг в зоне спецоперации.

«От имени депутатов Мособлдумы поздравляю командира бригады и личный состав с предстоящим юбилеем, а также Днем ВДВ, который мы будем отмечать совсем скоро. Спасибо за то, что всегда готовы встать на защиту Родины. За верность долгу и Отчизне», — добавил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Паньков также лично руководил бойцами бригады в Гостомельском десанте в зоне специальной военной операции. С минимальными потерями десантники отразили атаки украинских военных и продержались до подхода основных сил.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два участника СВО в рамках программы «Время героев» пройдут стажировку в министерствах Московской области.

«Сегодня у нас в ВКС (совещании в формате видео-конференц-связи — ред.) принимают участие два героя СВО — это Горох Владимир Вячеславович, мы вас приветствуем. В рамках программы „Время героев“ Владимир Вячеславович выбрал Московскую область — будет стажироваться, проходить и приобретать новые навыки в министерстве информации и молодежной политики. Второй наш герой — это Ласунчеков Кирилл Сергеевич — в Мининвест», — сказал Воробьев.