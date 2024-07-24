Андрей Воробьев: герои СВО пройдут стажировку в министерствах Подмосковья

«Сегодня у нас в ВКС принимают участие два героя СВО — это Горох Владимир Вячеславович, мы вас приветствуем. В рамках программы „Время героев“ Владимир Вячеславович выбрал Московскую область — будет стажироваться, проходить и приобретать новые навыки в министерстве информации и молодежной политики. Второй наш герой — это Ласунчеков Кирилл Сергеевич — в мининвест», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Время героев» — программа для участников специальной военной операции. Ее цель — подготовка квалифицированных специалистов из числа участников СВО. Они будут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

Ранее Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.