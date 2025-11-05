Мособлархитектура представила исторические города на фестивале «Зодчество-2025»

«Бесценное ожерелье исторических поселений» — так называется экспозиция Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области на XXXIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество-2025», который стартовал в Москве, в Гостином дворе, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Московская область обладает уникальным потенциалом: 22 города на ее территории носят статус исторического поселения, при этом два города — Зарайск и Коломна — относятся к историческим поселениям федерального значения, остальные — регионального. Каждый из них сохраняет живую ткань многовековой истории, собственный культурный код и пространственную идентичность. Задача современной архитектурно-градостроительной практики — сделать это наследие основой устойчивого развития и создания комфортной городской среды.

Выставочный проект Московской области отражает кураторскую тему фестиваля «НА ГРАНИ» через диалог истории и будущего и переосмысление наследия региона как стратегического ресурса территориального развития.

«Исторические города Подмосковья существуют НА ГРАНИ прошлого и будущего, наследия и инноваций, памяти и развития. Это та самая грань, где архитектурная практика должна проявить максимальную чуткость и смелость одновременно. Мы балансируем между аутентичностью и созданием современной комфортной среды. Каждое градостроительное решение — это ответ на вопрос, как сохранить этот культурный код. Атмосфера места, его история, укорененность в ландшафте — бесценны, и наша задача раскрыть этот потенциал через архитектуру», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Среди исторических городов, о которых рассказывает проект Мособлархитектуры, древние духовные центры Сергиева Посада, Истры, Звенигорода, центры ремесленных и промышленных традиций Павловского Посада, Орехово-Зуево, Ногинска, оборонительные форпосты Дмитрова и Рузы, Вереи — самого маленького города Подмосковья, получившего звание «Города воинской доблести», дворянские гнезда Чехова и Подольска и др. Территории обретают новое дыхание благодаря архитектурно-градостроительным решениям, способствующим сохранению наследия и одновременно развитию территорий, созданию современных креативных кластеров, центров туризма и культурного программирования.

В рамках деловой программы фестиваля Мособлархитектура при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области проведет два круглых стола.

5 ноября (14.15 — 15.45): Круглый стол «Стандарты развития территорий индивидуальной жилой застройки в Московской области». В повестке вызовы и последствия хаотичной индивидуальной жилой застройки, опыт и новые инструменты регулирования территорий ИЖС, лучшие практики и комплексный подход к созданию индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

6 ноября (14.15 — 15.45): Круглый стол «Подмосковное ожерелье исторических поселений — туристический потенциал региона». Участники обсудят, как культурный код исторических городов Подмосковья может стать ресурсом для развития и локальной идентичности

Мероприятия пройдут по адресу: Москва, ВК «Гостиный Двор», ул. Ильинка, 4. Регистрация по ссылке.

Официальный сайт фестиваля: https://zodchestvo.com/.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.