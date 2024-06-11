сегодня в 16:10

Москву украсили более 2 тыс флагов в честь Дня России

Главные московские мосты, в том числе Москворецкий, Новоарбатский, большой Каменный, Краснохолмский и Большой Устьинский, украсили более 2 тысяч флагов в преддверии Дня России, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В общей сложности установлено более 2 тыс. флаговых конструкций», — рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Праздничное оформление появилось и возле зданий Минобороны, Госдумы и Совета Федерации. Над главным входом в нижнюю палату парламента разместят 10-метровое панно с надписью «12 июня», а перед зданием уже установили 18 флагов.

На фасадах домов-книжек на Новом Арбате в среду будут транслировать поздравительный ролик. В праздничном режиме будет работать и подсветка зданий на центральных улицах столицы.

В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что для украшения мегаполиса ничего не закупали дополнительно, все элементы используются повторно.

Более 150 мероприятий подготовили ко Дню России культурные площадки Москвы. В частности, в столице пройдут патриотические концерты, интерактивы для детей и игры-путешествия. Запланированы соревнования, экскурсии и выступления юных талантов.