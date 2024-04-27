Москву наградили за цифровизацию городского хозяйства

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица во второй раз получила гран-при национальной премии «Умный город». Наградами отметили 11 московских проектов цифровизации горхозяйства, сообщает «Царьград» .

Среди победителей в разных номинациях — «Московская электронная школа», цифровые сервисы метро, «Электронный дом» и другие. В своем Telegram-канале Собянин отметил, что в сумме организационный комитет конкурса изучил более 650 проектов из 89 российских регионов.

Одну из наград также получил цифровой сервис «Экологическая карта» от центра организации дорожного движения правительства Москвы. Благодаря платформе москвичи могут узнать, какой объемов выбросов исходит от транспорта, и принять меры для улучшения экологии города.