Москвичку оштрафовали за репост мультика от Disney с шутками про нацистов

Жительнице Москвы Александре М. выписали штраф за репост в соцсеть VK мультфильма от Disney, в котором смеются над нацистами. Она выложила произведение про Дональда Дака, созданное в 1942 году, сообщает « Осторожно, Москва ».

В мультфильме главный герой протирает партнеры и регулярно использует нацистское приветствие в якобы шуточной форме. В мультфильме смеются над Адольфом Гитлером. Режиссер произведения получил Оскар в 1943 году.

На Александру М. открыли девять дел из-за демонстрации нацистской символики. По каждому приложено видео на ее странице. Суд Бабушкинского района оштрафовал москвичку за это правонарушение на 13,5 тыс. рублей.

Помимо этого, Александру М. оштрафовали за видео с участием рэпера Паши Техника, украинским националистом и российским стримером Мэддисоном. 30 августа с девушки взыскали 213,5 тыс. рублей.