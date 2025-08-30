Москвичку оштрафовали за видео Паши Техника в трусах и мем с наци-уткой

Бабушкинский районный суд Мсоквы оштрафовал местную жительницу на 1,5 тыс. рублей за видео с покойным рэпером Пашей Техником в нижнем белье. Всего москвичка получила штрафов на 213,5 тыс. рублей за сохраненные в соцсетях фото и видео, сообщает Baza .

30 августа столичный суд оштрафовал Александру на общую сумму 213,5 тыс. рублей. Причиной стали 9 протоколов о распространении видео с нацистской символикой и 2 протокола о «пропаганде ЛГБТ*». Основанием для всех штрафов послужили ее сохраненные видео в соцсети «ВКонтакте».

Одним из таких видео стал ролик с участием рэп-исполнителя Паши Техника. На кадрах музыкант выполняет упражнения, прыгая полуголым с энергетиками вместо гирь. Вероятнее всего, штраф был наложен не из-за самого Техника, а из-за его провокационных рисунков на теле. Покойного артиста уже задерживали из-за тату Карлсона со свастикой вместо пропеллера на руке и татуировки «Железный гриф» на теле.

Кроме того, Александру оштрафовали за Дональда Дака в роли фашистского солдата в мультфильме «Лицо фюрера», который был выпущен в 1942 году как антифашистская пропаганда, а также за видео с украинским националистом Артемом Боном и российским стримером Мэддисоном.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.