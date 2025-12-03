Москвичка проходила 9 дней с использованным презервативом внутри и забеременела

Москвичка не заметила, как внутри нее после секса остался использованный презерватив. Спустя некоторое время она удивилась, обнаружив, что беременна, сообщает SHOT .

Через несколько дней после полового акта женщина почувствовала недомогание. Она обратилась в больницу с жалобами на сильный дискомфорт и боли чуть ниже живота.

В ходе обследования медики обнаружили внутри москвички использованный презерватив. Она не заметила, как он остался там после интима. Всего женщина проходила с презервативом внутри девять дней. У нее началась инфекция.

Позднее москвичка заметила, что у нее нарушился менструальный цикл. Она сдала анализы и выяснила, что беременна.

