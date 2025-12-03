Москвичка проходила 9 дней с использованным презервативом внутри и забеременела
Москвичка не заметила, как внутри нее после секса остался использованный презерватив. Спустя некоторое время она удивилась, обнаружив, что беременна, сообщает SHOT.
Через несколько дней после полового акта женщина почувствовала недомогание. Она обратилась в больницу с жалобами на сильный дискомфорт и боли чуть ниже живота.
В ходе обследования медики обнаружили внутри москвички использованный презерватив. Она не заметила, как он остался там после интима. Всего женщина проходила с презервативом внутри девять дней. У нее началась инфекция.
Позднее москвичка заметила, что у нее нарушился менструальный цикл. Она сдала анализы и выяснила, что беременна.
