Москвичка год пытается вернуть права на дочь после лечения от алкоголизма

31-летняя москвичка почти год борется за восстановление родительских прав на дочь, которую до сих пор не может забрать из детского дома. Женщина безуспешно доказывает, что пролечилась от алкоголизма, но все равно проигрывает суды, сообщает «Осторожно, Москва» .

В марте прошлого года москвичка на 10 минут опоздала за ребенком в детский сад. Она выпивала с подругой и уснула. Когда она добралась до учреждения, на пороге уже ждала полиция. Дочь забрали в реабилитационный центр, а родственники мужа написали заявление в опеку, чтобы лишить мать родительских прав.

«Родственники никакого отношения к моему ребенку не имеют, с самого рождения она была всегда со мной. За 3 года жизни моего ребенка они видели ее несколько раз», — рассказала москвичка.

Ради дочери она прошла лечение от алкогольной зависимости, посещает собрания анонимных алкоголиков и регулярно сдает тесты, которые доказывают ее трезвость. Однако опека дала положительную оценку родственникам, хотя даже ни разу не проверила условия ее проживания. Женщина продолжает судиться.

Ранее в Калининграде сотрудники полиции забрали у матери семилетнего ребенка, который оказался в небезопасной обстановке. Мальчик позвонил бабушке, а та обратилась за помощью в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.