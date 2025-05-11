Москвичи жалуются на подсветку новостройки, которая мешает спать

Жители дома № 16к1 на Сельскохозяйственной улице в Москве страдают из-за яркого освещения строящейся по соседству многоэтажки. По словам местных жителей, прожектор светит слишком ярко и мешает им спать ночами, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Мы не готовы больше спать под этими прожекторами. Невозможно дома находиться вечером, слепит глаза. Сидеть с блэкаутом все время тоже не особо комфортно», — рассказали местные жители.

По словам застройщика, подсветка светит слишком ярко из-за того, что работает в тестовом режиме. При этом планируют ли это как-то исправить, не уточнил.

На опубликованных кадрах видно, что на верхнем этаже строящейся новостройки закреплена горизонтальная лампа во всю ширину дома, которая светится белым цветом.