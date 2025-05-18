Москвичи завоевали более 4,7 тыс дипломов на олимпиаде школьников

«Поздравляю всех ребят! Желаю не терять интерес к знаниям и всегда смело браться за любые вызовы», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Наград были удостоены ученики 406 школ, что составляет более 80% от общего числа городских образовательных учреждений.

В этом году олимпиада проводились по 23 направлениям, включая школьные предметы и дополнительные дисциплины. Среди них были такие области, как робототехника, финансовая грамотность, экология, история искусств и генетика. Также проводилась и профессиональная олимпиада.

Лауреаты и призеры Московской олимпиады школьников могут рассчитывать на привилегии при поступлении в высшие учебные заведения — от увеличения количества баллов до зачисления без вступительных испытаний.

Московская олимпиада школьников появилась в 1930-х годах и стала одной из первых школьных олимпиад не только в стране, но и в мире. Сейчас это не только интеллектуальное соревнование, но и возможность познакомиться с наукой, культурой и творчеством. Задания выполняются в музеях и научных центрах.

Ранее московские старшеклассники завоевали золотые и серебряные медали на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии и Азиатской олимпиаде по физике в Саудовской Аравии.