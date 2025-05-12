Московские дети выиграли медали на международных олимпиадах по химии и физике

Московские старшеклассники поучаствовали в Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии, а также в Азиатской олимпиаде по физике в Саудовской Аравии и вернулись домой с золотыми и серебряными медалями. Об успехах столичных детей в личном Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«С Международной Менделеевской олимпиады по химии в Бразилии Игорь Устинов и Федор Кузнецов из школы № 1329, а также Владимир Елистратов и Виктор Демидов из школы Центра педагогического мастерства привезли четыре золотые медали. Кроме того, Владимир Елистратов удостоился премии имени академика В. В. Лунина. Ее получают абсолютный победитель и обладатели двух лучших результатов», — написал градоначальник.

В международной олимпиаде по химии участвовали дети из 40 стран, Россию представляли 10 старшеклассников, четверо из которых были москвичами.

В Азиатской олимпиаде по физике Россию представляли семь школьников, двое из которых — жители столицы. Оба юноши вернулись домой с наградами, Григорий Гречкин завоевал «золото», а Иван Пругло — «серебро».

Собянин поздравил школьников с победой и заявил, что ими гордится вся Москва. Мэр города пожелал детям и дальше достигать высот и делать удивительные для себя открытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Азиатской олимпиаде по физике участвовали дети из Московской области. Ребята также вернулись домой с высокими наградами.

«Вы доказали свой высочайший уровень знаний, целеустремленность и волю к победе. Мы все — ваши родители, учителя, друзья — гордимся вами! Поздравляю с победой!» — сказал Воробьев.