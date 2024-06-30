Москвичи заполонили улицу в ожидании рэпера Канье Уэста

Жители столицы ждут появления рэпера Канье Уэста у отеля в центре Москвы. Люди окружили здание и выкрикивают имя музыканта, сообщает «РЕН ТВ».

Фанаты призывают рэпера выйти из отеля. Их становит больше.

Поклонники музыканта заполнили крыльцо отеля и всю улицу.

Рэпер приехал 29 июня, в день юбилея друга, и заселился в «Националь». После этого музыкант сразу отправился в ресторан на юбилей Гоши Рубчинского, где присутствовали родственники и его близкие друзья.

После мероприятия музыкант и дизайнер заехали в гости к маме Рубчинского. Он познакомил ее со своим бизнес-партнером и другом.