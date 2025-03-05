Москвичи собрали для участников СВО более 120 млн руб на сайте «Миллион призов»

Жители Москвы активно участвовали в сборе средств для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, а также для оказания гуманитарной помощи для россиян из приграничных территорий. В общей сложности с помощью сайта «Миллион призов» москвичи на эти цели собрали 120 миллионов рублей.

Чтобы присоединиться к сбору средств, достаточно войти на портал «Миллион призов», используя свои учетные данные от mos.ru. В благотворительной акции, стартовавшей 15 августа, участвуют фонд «Народный фронт. Все для победы!» и другие организации.

Активные горожане накапливают зеленые баллы за вовлеченность в различные городские инициативы. Среди них — «Наш город», «Город заданий», «Активный гражданин», «Электронный дом» и «Город идей».

Каждый желающий может конвертировать свои баллы в рубли по курсу 1:1 и направить их на благотворительность. Размер пожертвования варьируется от 500 до 5000 баллов, при этом количество переводов не ограничено.

Финансовая поддержка, независимо от размера, позволяет обеспечивать военнослужащих всем необходимым — от экипировки до технического оснащения. Собранные пожертвования также идут на помощь населению приграничных территорий, обеспечивая их продовольствием и предметами первой необходимости.

Чтобы сделать пожертвование, достаточно зайти в категорию «Благотворительность» раздела «Поощрения», где можно выбрать конкретный фонд и определить сумму перевода. После нажатия на «Оформить заказ» система автоматически конвертирует ваши баллы в денежные средства и направит их в выбранную благотворительную организацию.