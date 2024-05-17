Москвичи считают сферу IT и интернета самой интересной для работы

Опрос жителей Москвы показал, что большая часть из них — 16% — считает работу в сфере IT, телекома и интернета самой интересной. В топ-3 также вошли сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (13%) и искусства и культуры (13%), сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

В опросе приняли участие более чем 7 тысяч россиян. При этом 42% респондентов из столицы считают, что работу делают интересной хороший коллектив, 38% москвичей высказались о важности работы с профессионалами и интересными людьми.

35% стремятся к постоянному саморазвитию и обучению. 30% считают интересной работу с набором разноплановых задач, а 29% проголосовали за важность путешествий и проявления своей творческой стороны.

Также важные факторы: творческий подход, использование передовых технологий, физическая активность, возможность делать мир лучше, высокий уровень самостоятельности, эстетика и возможность создавать что-то прекрасное.

56% опрошенных жителей Москвы считают свою нынешнюю работу интересной и оценили ее на 8–10 баллов по 10-балльной шкале. Чаще всего свою работу любят респонденты старше 65 лет (61%) и от 55 до 64 лет (58%), а также молодые люди от 18 до 24 лет (58%).

Достаточно интересной свою работу считают представители сферы фитнеса и красоты (73%), маркетинга, рекламы и PR (70%) и сферы IT (67%).