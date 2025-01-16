Москвичи рассказали, почему возвращались к работе в январские выходные

Большинство москвичей (64%) были вынуждены периодически решать рабочие вопросы в январские выходные: по просьбе начальства (38%), клиентов (22%) или коллег (4%). Еще 11% признались, что сами решили приступить к задачам в праздники, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про».

При этом только 25% москвичей смогли полностью ограничить себя от любой деятельности, даже несмотря на возможность дополнительного заработка.

Практически половина (48%) опрошенных считает январские праздники удачным временем, чтобы заняться рабочими делами. Большинство из них (45%) связывает это в первую очередь с возможностью дополнительно заработать. 42% подчеркнули, что занятость в этот период помогает переосмыслить цели и начать год с продуктивных изменений.

Ожидания москвичей от вознаграждения за сверхурочную работу в праздники оказались неоднозначными. Практически каждый второй (46%) уверен, что получит оплату за свои усилия с ближайшей зарплатой, а 23% сообщили, что деньги уже пришли. Еще 15% признались, что не рассчитывают на дополнительное вознаграждение, но все же надеются его получить. Для 13% работа в выходные не была связана с материальной мотивацией, а 4% вовсе и не ждут никакой оплаты.

Что касается подработок, то 55% москвичей предпочли посвятить праздники отдыху, избегая дополнительных задач. Тем не менее 17% оказались в ситуации, когда им пришлось работать, хотя изначально они этого не планировали. При этом более четверти респондентов (28%) проявили собственную инициативу и активно искали возможности для заработка в этот период.

Дополнительная занятость в январе принесла значительные доходы тем, кто решил параллельно отдыху подрабатывать: практически четверть (23%) заработала от 20 до 30 тыс. рублей, в то время как 22% получили сумму в диапазоне 10–20 тыс. рублей. 15% опрошенных заработали более 30 тыс. рублей.

Согласно опросу, многие москвичи не дождались окончания праздничных выходных и вернулись к работе раньше. Четверть (25%) начала трудиться с 4–5 января, 13% — с 2–3 января, 14% — с 6–8 января, а 8% приступили к своим обязанностям уже 1 января. В то же время 35% опрошенных начали свою работу именно в первый официальный рабочий день.