Москвичи проголосовали за создание парка на месте монорельса

Парк площадью 40 тыс кв м появится на месте монорельса в Москве

Жители столицы определили будущее монорельса с помощью голосования на портале «Активный гражданин». 71% выступил за создание первого в стране круглогодичного прогулочного пространства на высоте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Новой точкой притяжения на карте столицы станет круглосуточный и бесплатный парк площадью 40 тыс. кв. м. Здесь будут беговая дорожка, кафе, аллея, зоны отдыха. В парке можно будет встречаться с друзьями, гулять с собаками, заниматься спортом и отдыхать с детьми.

Пространство свяжет пять районов столицы, где живут 300 тыс. человек. Посещать парк в день будут примерно 20 тыс. человек.

Монорельс, которому более 20 лет, так и не стал частью транспортной инфраструктуры. Технологии, которые были передовыми в прошлом, таковыми уже не являются. Ради уважения к истории решено оставить несколько вагонов.

Ранее правительство Москвы совместно с РЖД договорились провести модернизацию Ярославского вокзала. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.