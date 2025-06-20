Ярославский вокзал в Москве ждет модернизация

сегодня в 15:35

Правительство Москвы совместно с РЖД договорились провести модернизацию Ярославского вокзала. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме руководителем госкомпании Олегом Белозеровым и мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщает пресс-служба МЖД.

Ярославский вокзал — один из лидеров по объемам пригородного движения. После ремонта пропускная способность пригородной зоны объекта увеличится на 30%.

Зона ожидания для пассажиров станет больше в два раза. Собираются поменять инженерные сети, логистику передвижения вокзала. Сделают дополнительные возможности для пересадки пассажиров на иные виды транспорта.

С Ярославского вокзала каждый день выезжают 36 поездов дальнего следования. Также оттуда отправляются 274 поезда пригородного сообщения. В сутки им пользуются около 150 тыс. пассажиров.