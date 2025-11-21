Москвичи превратили новогодние подарки в инвестиции в здоровье

Все больше жителей столицы планируют войти в новый год с полезными привычками, поэтому выбирают в подарок для себя и близких спортивные товары. Этой осенью интернет-трафик на сайты профильных магазинов вырос на 10%, а продажи на торговых платформах — почти на 20%, выяснили в «МегаФоне», проанализировав обезличенныеданные пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.

В этом году многие москвичи стали выбирать новогодние подарки для родственников и друзей заранее, чтобы купить их со скидками во время «черной пятницы». Спортивные товары вошли в список самых популярных заказов этого года — на популярных маркетплейсах продажи в этой категории выросли сразу на 36% по сравнению с прошлым годом.

В вопросах спортивной подготовки наиболее решительно настроены мужчины — их доля среди посетителей профильных магазинов составляет 60%. В целом среди возрастных групп лидируют пользователи 35–44 лет — на них приходится 42% всего трафика, далее следуют москвичи 45–55 лет (21%) и 25–34 лет (18%).

При этом все больше горожан выбирают домашние тренировки. Наибольшим спросом на торговых онлайн-платформах сейчас пользуются тренажеры для шеи, ног, велотренажеры и виброплатформы, которые помогают заниматься спортом дома, а также спортивное питание и одежда.

В топ вошли также аксессуары для йоги и фитнеса, спортивная защита и экипировка, товары для велоспорта. Все больше жителей региона считают, что отличным подарком к празднику станут коврик для йоги, спортивная сумка или кроссовки.