Москвичи пожаловались на варварскую вырубку деревьев ради благоустройства

сегодня в 19:42

Жители столицы пожаловались на варварскую вырубку деревьев ради благоустройства. При этом городские власти не реагируют на обращения, сообщает Msk1.ru .

Инцидент произошел в столичном районе Восточное Дегунино. Местные жители с ужасом наблюдают, как рабочие уничтожают десятки молодых деревьев на Дубнинской улице.

На опубликованных кадрах видно, как один из рабочих рубит корни дерева топором. В этот момент другой мужчина руками ломает их.

По словам местных жителей, рабочие топорами и ковшами экскаваторов срубают и выкорчевывают корни, чтобы проложить новые бордюры. При этом столичные власти не реагируют на обращения жителей.

Ранее москвичи пожаловались на коммунальщиков из-за шума отбойного молотка в 4 утра. На призывы не мешать людям спать мужчины внимания не обращали.