Москвичи пожаловались на коммунальщиков из-за шума отбойного молотка в 4 утра

Инцидент произошел на улице Образцова. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники коммунальных служб проводят работы по замене асфальта вокруг фонарного столба с использование отбойного молотка. Затем автор видео демонстрирует часы, на которых 04:41 утра.

Рано утром рабочие запустили технику и начали использовать отбойный молоток. Жители близлежащих домов, проснувшись, попросили рабочих быть потише, но это их не остановило.

«Коммунальные службы решили, что это самое подходящее время, чтобы положить новый асфальт вокруг столба на тротуаре. На призывы не мешать детям спать внимания никакого не обращали», — рассказали возмущенные москвичи.