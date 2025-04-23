Москвичи получили 49 дипломов победителей на Всероссийской олимпиаде школьников

Подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по 5 предметам. Дипломы дают возможность поступить в любой вуз на специальности по профилю олимпиады. Представители столичной сборной завоевали дипломы по экологии, математике, физкультуре, французскому языку и праву, сообщается на сайте мэра Москвы.

Всего москвичи получили 49 дипломов победителей и 309 дипломов призеров по 5 предметам. Финальные соревнования по математике прошли в образовательном центре «Сириус» — у московской сборной 76 дипломов призеров и победителей. Заключительный этап по экологии прошел в Ульяновске (91 диплом).

Финальные задачи по физической культуре выполняли в Якутске (49 дипломов), по праву — в Москве на базе Российского университета дружбы народов (103 диплома), по французскому языку — в Самаре (39 дипломов).

Сборную Москвы готовил Центр педагогического мастерства департамента образования и науки столицы. Опытные педагоги проводили занятия на протяжении всего учебного года. Интенсивные сборы участники проходят уже накануне олимпиады.

Попробовать свои силы во Всероссийской олимпиаде школьников до конца мая могут все желающие. Пригласительный этап проходит на платформе «Московской электронной школы».