Москвичи останутся без концерта на Красной площади 9 мая
Концерт на Красной площади отменили и убрали из программы к 80-летию Победы
Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Правительство РФ убрало торжественный концерт на День Победы, который должен был пройти на Красной площади в Москве. В списке мероприятий на 9 мая в Москве такое событие не значится, сообщает РИА Новости.
Был изменен третий пункт плана.
Изначально праздничный концерт на Красной площади должен был пройти 9 мая.
Ранее сообщалось, что в парках Москвы пройдут фотовыставки о строительстве в годы Великой Отечественной войны.