Москвичи останутся без концерта на Красной площади 9 мая

Концерт на Красной площади отменили и убрали из программы к 80-летию Победы
Общество
Михаил Воскресенский

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Правительство РФ убрало торжественный концерт на День Победы, который должен был пройти на Красной площади в Москве. В списке мероприятий на 9 мая в Москве такое событие не значится, сообщает РИА Новости.

Был изменен третий пункт плана.

Изначально праздничный концерт на Красной площади должен был пройти 9 мая.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы пройдут фотовыставки о строительстве в годы Великой Отечественной войны.