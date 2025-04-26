Москвичи останутся без концерта на Красной площади 9 мая

Концерт на Красной площади отменили и убрали из программы к 80-летию Победы

Правительство РФ убрало торжественный концерт на День Победы, который должен был пройти на Красной площади в Москве. В списке мероприятий на 9 мая в Москве такое событие не значится, сообщает РИА Новости.