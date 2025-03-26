Москвичи могут смотреть онлайн-трансляции из зоопарка с енотами и красной пандой

В вольерах гималайских медведей, енотов-полоскунов и красной панды в Московском зоопарке были установлены новые камеры для онлайн-трансляций, которые доступны для всех желающих, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 26 марта посетители портала mos.ru смогут в режиме реального времени наблюдать за жизнью гималайских медведей, красной панды и енотов-полоскунов. Трансляции из уличных вольеров доступны для просмотра в часы работы зоопарка.

«У каждого животного на zoo.mos.ru есть своя страница, где можно не только посмотреть прямой эфир из вольера, но и почитать интересные факты и познакомиться с животным поближе», — сказал замруководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Первые трансляции из уличных вольеров Московского зоопарка были запущены осенью прошлого года. Все желающие имеют возможность наблюдать за жизнью манула, панд, слонов, сурикатов, капибар, горилл, орангутанов, медоедов и других животных.

Ранее пресс-служба Московского зоопарка сообщала, что малайского медвежонка по кличке Звездочка приучают к новому виду пищи. Она начала есть мясное пюре.