Малайского медвежонка приучают к новому виду пищи в Московском зоопарке

Малайского медвежонка по кличке Звездочка приучают к новому виду пищи. Она начала есть мясное пюре, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов рассказал, что мясное пюре не такое по структуре, как из фруктов и овощей. Оно липкое и вязкое. Медвежата к этому не привыкли.

На первых этапах Звездочка не хотела есть мясное пюре. Она трогала продукт лапами, а потом вытирала об себя. Но через некоторое время привыкла и начала его есть.

14 марта Московский зоопарк временно закрывали. Это было связано с непогодой.