Москвичи могут освоить одну из 75 востребованных специальностей за 3,5 месяца

20 тыс. человек прошли короткие образовательные программы за год работы центра инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего». Москвичи могут освоить одну из 75 востребованных специальностей за 3,5 месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Карьерные наставники помогают с выбором вакансий, а также организуют собеседования с работодателями. На данный момент центр сотрудничает более чем с 3 тыс. предприятий, в том числе с московским метрополитеном и машиностроительным конструкторским бюро «Вымпел».

Также центр посещают выпускники. Для девятиклассников проводят иммерсивные экскурсии, знакомят их с представителями столичных колледжей. Инновационные HR-сервисы помогут ребятам выбрать будущую профессию.

За год в программе приняли участие 75 тыс. школьников. 76% из них уже успешно учатся в городских колледжах.

Ранее стало известно, что второй флагманский центр подготовки колледжей откроют в ОЭЗ «Технополис Москва». Это будет инновационное образовательное пространство.