Москвичей предупредили об опасной гололедице

В ближайшие двое суток жителям Московского региона следует быть максимально внимательными на улице, так как местами может образовываться опасная гололедица. Об этом свидетельствуют данные с сайта Гидрометцентра России .

В Москве предупреждение о вводе «желтого уровня» погодной опасности будет действовать 19 февраля до 21:00. В городе может образовываться гололедица, в связи с чем горожанам рекомендуют быть максимально внимательными при перемещении пешком.

Аналогичное предупреждение действует до 19 февраля до 21:00 и в Подмосковье. В регионе также может образовываться опасная гололедица.

«Желтый уровень» погодной опасности — это когда могут возникать потенциально опасные погодные условия и жителям региона рекомендуют быть внимательными, чтобы избежать травм.

Также в ближайшие двое суток гололедица может образовываться на дорогах в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в ближайшую неделю погода в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге будет морозной. В некоторые дни температура воздуха опустится ниже отметки в минус 15 градусов.