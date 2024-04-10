Москвичей предупредили об аномальной жаре в середине апреля

МЧС Москвы: с 10 по 14 апреля в столице ожидается аномальная жара

По данным чрезвычайного ведомства, среднесуточная температура воздуха в период с 10 по 14 апреля будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более. В связи с этим жителей и гостей Москвы просят придерживаться правил безопасности.

Рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности, исключить использование открытого огня и соблюдать правила поведения у воды. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по телефонам в Москве: 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

Ранее экстренное предупреждение в Москве объявляли 9 апреля. Оно было связано с сильным ветром и грозой.