Москвичей предупредили об аномальной жаре в середине апреля
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Жителей столицы и гостей города ждет аномальная жара. Рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.
По данным чрезвычайного ведомства, среднесуточная температура воздуха в период с 10 по 14 апреля будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более. В связи с этим жителей и гостей Москвы просят придерживаться правил безопасности.
Рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности, исключить использование открытого огня и соблюдать правила поведения у воды. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по телефонам в Москве: 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.
Ранее экстренное предупреждение в Москве объявляли 9 апреля. Оно было связано с сильным ветром и грозой.