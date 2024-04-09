Гроза с сильным ветром обрушится на столицу в ближайшие часы

Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра

Жителей и гостей столицы предупреждают об ухудшении погоды к вечеру вторника. В мегаполисе прогремит гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

С 19 часов 9 апреля до 7 часов 10 апреля в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза и порывы ветра до 15-17 м/с. Утром в отдельных районах возможен туман со слабой видимостью.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию, а еще избегать резких маневров. Им также не стоит парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице. Во время непогоды нельзя оставлять детей без присмотра.

В Подмосковье и столице во вторник температура поднимется до плюс 19 — плюс 21 градуса. Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст.