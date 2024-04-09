Теплая погода и гроза ожидаются в Московском регионе во вторник Общество Сегодня 07:08 Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и столице пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами может прогреметь гроза. Скорость ветра западной четверти не превысит 10 м/с. Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст. Из-за паводка в Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.