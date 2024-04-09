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Теплая погода и гроза ожидаются в Московском регионе во вторник

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и столице пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами может прогреметь гроза.

Скорость ветра западной четверти не превысит 10 м/с. Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст.

Из-за паводка в Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.