Москвичей предупредили о трехдневной аномальной жаре

В Москве с 7 по 10 июня ввели «оранжевый» уровень погодной опасности

Жителей Москвы и гостей российской столицы предупредили об аномальной жаре, которая будет сохраняться в городе с полудня 7 июня до вечера 10 июня. На этот период ввели «оранжевый» уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра России .

«Очень высокая температура. Период предупреждения продлится с 12:00 7 июня до 18:00 10 июня. В дневные часы с 7 по 10 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 30-32 градуса», — предупредили синоптики.

Пожароопасности в городе соответствует четвертому классу опасности. Предупреждение об этом будет действовать до 02:00 8 июня.

В Московской области до 8 июня ввели «желтый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров. Жителей региона и туристов просят быть максимально внимательными при обращении или работе с огнем. В случае возникновения экстренных ситуаций за помощью можно обратиться по короткому номеру с мобильного телефона «112».