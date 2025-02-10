Москвичей предупредили о сретенских морозах на предстоящих выходных

Сретенские морозы до минус 13 градусов ожидаются в российской столице на предстоящих выходных, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В текущем году в Москве не отмечались традиционные морозы: на Рождество и Крещение в столице наблюдалась оттепель. Но зима решила восстановить морозный календарь», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в день Сретения Господня, 15 февраля, в Московский регион придет похолодание. Так, днем в Москве и области ожидается от минус 5 до минус 7 градусов, а ночью — от минус 10 до минус 12 градусов.

Позднякова добавила, что пик похолодания придется на воскресенье. Умеренный мороз сохранится на территории Московского региона до конца второй декады февраля.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что Соединенные Штаты могут готовиться к войне из-за запрета американским метеорологам делиться данными.