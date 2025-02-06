Синоптик Тишковец связал приказ метеорологам из США с подготовкой к войне

Синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале предположил, что США могут готовиться к войне из-за запрета американским метеорологам делиться данными.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Wired, ряд американских метеорологов получили приказ перестать взаимодействовать с коллегами за рубежом. В том числе это касается различных переписок.

Кроме того, метеорологов попросили передать информацию о работе с международными партнерами американским властям. Причины такого приказа не были озвучены. Как долго американские метеорологи не будут делиться данными с зарубежными коллегами, не ясно.

Тишковец прокомментировал эти новости. По его словам, обмен стратегической гидрометеорологической информацией прекращается перед «большой войной». Также могут выдаваться ложные данные, а передача параметров погоды оказывается зашифрована.

Синоптик отметил, что США явно к чему-то готовятся. Он предположил, что это может быть связано с военной операцией.