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Москвичей предупредили о сильных осадках в виде мокрого снега 23 ноября

По прогнозам синоптиков, во второй половине ночи с сохранением до 12 часов 23 ноября в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Кроме того, в мегаполисе ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 15 м/с. В некоторых районах возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

Жителям и гостям столицы, передвигающимся на автомобилях, порекомендовали при неблагоприятных погодных условиях снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать опасных маневров, не парковать машины вблизи деревьев.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья, не оставлять детей без присмотра.

При ЧП можно звонить по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Московском регионе ввели «желтый» уровень опасности. Ожидаются выпадение мокрого снега и появление гололедицы на дорогах.