Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 м/с

В Москве 5 мая ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с

Согласно прогнозам синоптиков, 5 мая в российской столице ожидается сильный ветер. В связи с этим, Городское хозяйство Москвы предупреждает горожан и туристов о предстоящей непогоде и просит быть максимально внимательными на улице.

В некоторых районах Москвы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Согласно сервису Gismeteo, днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, возможен дождь.

«Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении Горхозяйства Москвы.

В случае возникновения экстренной ситуации за помощью следует обращаться по короткому номеру с мобильного телефона «112».

Ранее сообщалось, что 4 мая стал самым теплым днем с начала месяца в Московском регионе. Сильнее всего воздух прогрелся в Электростали.