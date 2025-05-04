Электросталь стал самым теплым городским округом Подмосковья 4 мая

Несмотря на то, что температура воздуха днем 4 мая в Москве прогрелась до плюс 18,2 градуса, самым теплым городским округом в этот день оказалась Электросталь. Там столбик термометра поднялся до отметки в плюс 19,4 градуса, и это еще не предел, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Конечно, май только начался, и потом будут еще более теплые дни, но нельзя не отметить, что сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала месяца, и продержится он в лидерах как минимум до середины мая», — отметил специалист.

Базовая метеостанция Москвы на ВДНХ в полдень зафиксировала температуру воздуха на отметке в плюс 18,2 градуса. До 4 мая лидером по самой теплой погоде с начала мая был вчерашний день. 3 мая воздух прогревался до плюс 14,9 градуса.

В Подмосковье 4 мая теплее всего в Электростали. Там в полдень воздух прогрелся до плюс 19,4 градуса. И это еще не предел. Финальные данные метеостанции зафиксируют вечером.

Ранее на погоду в Подмосковье влиял холодный циклон, который принес в регион снегопад. В результате непогоды в ночь на 2 мая в области под тяжестью осадков рухнули более 1,5 тысячи деревьев и оборвали электропровода. Восстановительные работы ведутся до сих пор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 4 мая основная часть Подмосковья уже подключена к электроснабжению, но работы еще продолжаются.

«Спасибо каждому, кто помогает нам в этой непростой работе — „Россети“, „Мособлэнерго“, главы, коммунальщики, жители, которые подсказывают, где остаются сложности», — заявил Воробьев.