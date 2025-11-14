Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 м/с
Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается 14 ноября на территории Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Согласно прогнозам синоптиков, усиление ветра в городе ожидается с 9:00 до 18:00.
Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Утром в пятницу москвичи поделились снимками красивого рассвета. Московское небо окрасилось в насыщенный розовый цвет.
