Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 м/с

Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается 14 ноября на территории Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозам синоптиков, усиление ветра в городе ожидается с 9:00 до 18:00.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Утром в пятницу москвичи поделились снимками красивого рассвета. Московское небо окрасилось в насыщенный розовый цвет.

