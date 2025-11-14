Фиолетово-розовое небо: рассвет необыкновенной красоты увидели москвичи

сегодня в 08:46

Утром в пятницу небо столицы окрасилось в насыщенный розовый цвет, москвичи делятся снимками красивого рассвета, сообщает «Осторожно, Москва» .

На фотографиях утреннее небо окрашено в розовые тона, которые оттеняют чуть темные облака, кое-где виднеются полоски голубого.

Пятница в мегаполисе будет теплее нормы на 3-4 градуса, она станет последним таким днем. С субботы в городе начнется поворот на похолодание и зимние температуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первый снег выпал в Санкт-Петербурге этим утром, через сутки он ожидается в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.