Фиолетово-розовое небо: рассвет необыкновенной красоты увидели москвичи
Москвичи наблюдают красивый розовый рассвет
Фото - © "Осторожно, Москва"
Утром в пятницу небо столицы окрасилось в насыщенный розовый цвет, москвичи делятся снимками красивого рассвета, сообщает «Осторожно, Москва».
На фотографиях утреннее небо окрашено в розовые тона, которые оттеняют чуть темные облака, кое-где виднеются полоски голубого.
Пятница в мегаполисе будет теплее нормы на 3-4 градуса, она станет последним таким днем. С субботы в городе начнется поворот на похолодание и зимние температуры.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первый снег выпал в Санкт-Петербурге этим утром, через сутки он ожидается в Москве.
