Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде в среду

В столице в среду ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Также в мегаполисе пройдет дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Специалисты из-за непогоды рекомендовали водителям снизить скорость движения и ехать подальше от ближайшего транспорта. Важно не совершать резких маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Родителям не стоит оставлять детей без присмотра. Пешеходам нельзя прятаться под шаткими конструкциями, в том числе рекламными щитами и деревьями. Жителям Москвы стоит быть предельно осторожными и внимательными во время непогоды.

В экстренных случаях нужно звонить по номерам 101 или 102, а также по единому телефону доверия МЧС в Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее о неблагоприятных погодных условиях 23 и 24 октября сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что все горслужбы переведены в режим повышенной готовности.