Москвичей предупредили о сильном ветре 10 мая

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Жителей и гостей столицы в пятницу призвали к осторожности и внимательности из-за сильных порывов ветра, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, 10 мая в мегаполисе температура поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендуют проявлять бдительность, не оставлять детей без присмотра, не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.