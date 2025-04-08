Москвичей предупредили о сильном снегопаде и гололедице во вторник

Во второй половине дня во вторник и в ночь на среду в столице прогнозируется снег, местами сильный, днем во вторник — мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Водителям из-за непогоды посоветовали значительно снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений). Парковать авто следует подальше от деревьев.

Также пешеходам на улице рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями. еще не стоит оставлять детей без присмотра.

За прошлые сутки в городе выпало от 1 до 5 мм осадков, сугробы подросли до 10-12 см. Циклон «Зион» еще не ушел из региона полностью, поэтому ближайшим днем выпадет еще 4-8 мм осадков, а ночью — до 5-9 мм.